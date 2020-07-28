Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник", который станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины.

Что такое "Люблинский треугольник"

Для чего его создают

Чем конкретно будут заниматься члены "Люблинского треугольника"

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.По словам Кулебы, это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.По известно информации, "Люблинский треугольник" сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.- Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере, - пояснил министр.Кроме этого, Кулеба рассказал, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы будет только расширяться, и не будет ограничиваться только вопросами обороны.По его словам, они будут говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме - обо всем том, что способно еще теснее объединить страны, сделать центральную Европу еще сильнее, сделать Европу в целом еще сильнее в той большой борьбе, которая разворачивается в мире.Кулеба поблагодарил Польшу и Литву за поддержку и отметил, что этот формат даже более походит на семейную поддержку, нежели дружественную .Он добавил также, что "нет ничего более природного в этой части Европы, чем союз трех народов: поляков, литовцев и украинцев".