Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач побывал на территории Государственного предприятия «Октябрьский лесхоз», где три года назад по инициативе депутатского корпуса были высажены молодые деревья.

«Экологические вопросы всегда актуальны, поэтому областной совет уделяет большое значение именно этому направлению работы - говорит Володимр Скоробагач. - Леса Харкивщины- это легкие нашего края и мы обязательно должны сделать все возможное, чтобы сохранить наше природное богатство для потомков».

Руководитель лесного хозяйства Руслан Чагаровский рассказал, что саженцы, которые три года назад появились на этом участке, хорошо прижились, однако для такой ценной древесины, как красный дуб, присущим медленный темп роста, поэтому привычный дубовая роща появится через несколько десятков лет.

Владимир Скоробагач обсудил со специалистами лесничества проблемы, решение которых требует поддержки со стороны областного совета. Говорили о недостаточности финансирования, кадрового состава и технических средств для обеспечения охраны лесных массивов от пожаров и незаконных вырубок в частности.

Как сообщил Руслан Чагаровский, на прошлой неделе на территории Октябрьского лесничества были обнаружены преступники, которые в сговоре с сотрудником полиции метрополитена готовили незаконную вырубку.

В регионе проводится активная работа по выявлению незаконных рубок леса и борьбе с так называемыми «черными лесорубами», вместе с тем, убежден Владимир Скоробагач, эти меры следует усиливать, учитывая, что локальные незаконные вырубки, к сожалению, пока не удалось искоренить полностью.

«Ежегодно на территории только этого лесничества проводится санитарная рубка деревьев на площади 130 гектаров. Такая же территория затем засаживается новыми растениями. Однако, нужно учитывать те убытки, которые наносят «черные лесорубы». Итак, объемы новых насаждений должны быть больше соответствующих объемов санитарных рубок. Поэтому крайне необходимо разработать программные мероприятия, способствующие повышению продуктивности лесов и уровня залесения Харьковской области. Лес - это экологическая безопасность прежде всего», - подчеркнул Владмир Скоробагач.

Заместитель председателя областного совета также отметил, что лесничества должны иметь поддержку не только на региональном, но и на государственной уровне, поскольку ряд проблем, в частности снижение значительной налоговой нагрузки, это, прежде всего, прерогатива законодателя.

«Проблемные вопросы лесных хозяйств безусловно нуждаются в профессиональном решения как на региональном, так и на государственном уровне. В то же время целесообразно привлекать к этому и неравнодушных граждан. Я выступлю с инициативой проведения экологической акции, в рамках которой на территории лесничества будут высажены молодые деревья. Надеюсь, что уже в октябре текущего года на 20 гектарах площадей появятся саженцы. Это будет хоть небольшой, но важный вклад в восстановление лесов на нашей родной земле», - сказал Владимир Скоробагач.