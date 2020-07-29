Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач проверил ситуацию с обеспечением Харьковской областной больницы, которая является базовой для приема больных острой респираторной болезнью, вызванной SARS-Co V-2, необходимыми медицинским оборудованием и лекарственными средствами.

«В больнице по состоянию на 23 июля 196 пациентов, из них диагноз COVID-19 подтвержден у 166, тяжелое течение болезни - у 9, они находятся в реанимационном отделении», - сообщил Павел Нартов, главный врач учреждения.

Два месяца назад встал вопрос, что в больнице не хватает сотрудников от врачей - инфекционистов, анестезиологов до среднего и младшего медицинского персонала. Сегодня проблема почти решена, кадровый состав укомплектован, хотя есть недостаток санитарок. Улучшилась ситуация с медикаментами, больница обеспечена необходимыми расходными материалами.

Владимир Скоробагач отметил, что ситуация в больнице контролируемая, ведь больных распределяют по специальным маршрутам, которые разработаны специалистами для того, чтобы те, у кого диагноз подтвержден, не пересекались с больными другими недугами. Кроме этого есть договоренность с детской больницей инфекционного профиля о предоставлении в случае необходимости 80 дополнительных кроватей.

По словам заместителя председателя областного совета, проблемные моменты обеспечения инфекционной больницы оборудованием решаются. На данный момент в наличии 24 аппарата искусственной вентиляции легких, 40 концентраторов - машин, которые производят кислород, 24 точки прямого доступа кислорода высокого давления.

«Масштабных проблем в этом медицинском учреждении на данный момент нет, хотя существуют некоторые неудобства, связанные с тем, что не хватает емкости для хранения кислорода, который нужен для аппаратов искусственной вентиляции легких тяжелым больным. В наличии два резервуара по 60 кубических метров и примерно 100 баллонов, но этого не достаточно. Поскольку прокладывается магистраль, которая обеспечит кислородом еще двадцать точек, на днях в больницу будет привезена трехкубовая бочка для хранения кислорода, - говорит Владимир Скоробагач.

Вместе с тем актуальной является закупка для инфекционной больницы медицинских многофункциональных кроватей, которые удобны для пациентов и облегчают работу персонала. Конечно, это дорогостоящее оборудование. Мы уже изучаем предложения производителей на рынке и будем способствовать в покупке кроватей в ближайшее время».

Владимир Скоробагач подчеркнул, что проблемы обеспечения больницы решаются в том числе и благодаря помощи социально-активного бизнеса, меценатов и общественных организаций.