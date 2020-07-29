Власти не рассматривают возможность искусственной девальвации гривны и стимулирования инфляции, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе поездки в Полтавскую область 28 июля.

- Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарную политику. Его основные цели - сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране, - сказал он.

Премьер заверил, что правительство и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

При этом он заявил, что правительство "интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность… но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии денег".

- Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно, - добавил Шмыгаль.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара превысил 28 гривен, но в конце недели рост прекратился. С начала текущей недели гривна укрепляется к доллару, но продолжает падать к евро.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

«Люблинский треугольник»: Украина, Польша и Литва создали новый формат взаимодействия

Политика