Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и натрия способствуют развитию процессов, ведущих к инфаркту, – об этом предупредили специалисты Американского фонда сердца.

Экспертами фонда были названы популярные продукты, способные вызвать инфаркт. Среди таковых они выделили пищу, насыщенную нездоровым жиром.«Тип жира, который ест человек, может в значительной степени определять риск сердечного приступа. Насыщенные жиры и трансжиры повышают уровень холестерина в крови и вместе с этим частоту инфарктов», - цитирует специалистов издание Express.Источниками насыщенных жиров являются такие популярные продукты как сливочное масло, куриная кожа, пальмовое и кокосовое масла, жирные виды мяса (говядина, баранина, свинина), фастфуд, кондитерские изделия и шоколад.Что касается трансжиров, они в основном производится из масел, обрабатываемых методом частичного гидрирования. Исследования показали, что трансжиры способны повышать общий уровень холестерина в крови, холестерина ЛПНП («плохого») и триглицеридов. Из-за такой особенности они могут значительно повышать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждают специалисты.Они назвали популярные продукты, насыщенные данным типом жира – это маргарин и сливочное масло, рафинированное растительное масло, майонез, пирожные и торты, шоколад, производственная выпечка, попкорн для микроволновой печи.Также медики подчеркивают опасность чрезмерного потребления натрия. Оно повышает риск инфаркта, поскольку удерживает избыток жидкости в организме, что создает дополнительную нагрузку на сердце.«Уменьшение количества съедаемой соли является первым шагом на пути к здоровому сердцу. Большая часть добавленной соли поступает в рацион из консервированных или обработанных продуктов, таких как готовые супы, выпечка и замороженные обеды», - предупредили врачи.