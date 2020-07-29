В Украине нет резкого ежедневного увеличения числа больных коронавирусом. Страна находится на втором плато.

Об этом во время общей встречи Европейской Бизнес Ассоциации заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.- Количество не растет активными темпами... Происходит второе, так называемое, плато, - сказал Ляшко.Он также пообещал в ближайшее время обнародовать графики заболеваемости по регионам, чтобы было понятно, почему текущие цифры больных не считают критическими.