Эх, не ту героиню выбрал народ для известной сказки – на месте Курочки Рябы должна была оказаться перепелка. Ведь ее яйца – даром что в три раза меньше куриных – гораздо полезнее.

Да Курочка Ряба со своим одним-единственным золотым яйцом наложила бы на себя крылья, если бы узнала, что скрывается под скорлупой каждого «плода» среднестатистической перепелки.Судите сами: в одном грамме перепелиного продукта обосновалось в целых два раза больше витаминов А, В и D, чем в его конкуренте-тяжеловесе. Кроме того, в «лилипуте» гораздо больше столь дефицитных меди, калия, фосфора, железа и аминокислот.Благодаря такому набору «ингредиентов», перепелиные «детища» хорошо влияют на память и нервы, посему желательно не давать им надолго исчезать из меню детей и стариков, которые получат от вкуснейшей яичницы еще и полезные «побочные эффекты». Во-первых, мини-яйцо, в отличие от результата трудов курицы, не пополняет, а даже уменьшает запасы ненужного холестерина в крови. Во-вторых, не приводит к аллергическим неприятностям даже у сложных в этом отношении деток.Также перепелиные яйца способны приводить в норму давление, улучшать работу желудка, поддерживать сердце, а также помогать при затяжных головных болях, проблемах с бронхами и камнях в желчном пузыре.Есть у перепелиных яиц и еще один архиважный плюс – их употребление положительно сказывается на силе сексуального желания и чудесным образом влияет на потенцию. Потому лакомиться этим продуктом можно не только сытости ради, но и для любви.