Пожарные оперативно потушили возгорание вблизи лесополосы.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 28 июля в 14:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на открытой территории в поселке Белоусово."К месту происшествия немедленно выехало отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на одной автоцистерне в составе пяти спасателей. При проведении разведки было установлено, что на открытой территории происходит горение сухой травы на площади ориентировочно 10 кв.м. Существовала угроза возгорания лесного массива", - рассказали в ведомстве.Благодаря оперативным действиям пожарных, спустя 13 минут после вызова пожар был полностью потушен.Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.