В Харькове подходит к концу призывная компания на срочную службу в армии. Это весенний призыв, который был смещен из-за карантина.

О результатах кампании рассказал военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин.На этот раз Харьковщина получила задание привлечь к службе 1350 призывников. По словам Калгушкина, с задачей справились - примерно половина из новобранцев отправились проходить службу в частях Вооруженных Сил Украины, другие - в различные военные формирования.Подробности в сюжете Вечірніх новин.