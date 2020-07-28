Внимание, разыскивается Анастасия Заблодская!

Сотрудники Киевского районного отделения полиции устанавливают местонахождение 16-летней Анастасии Заблодской. 22 июля в 14:00 девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.рост 156 см, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета средней длины, глаза голубые.в футболку в бело-синюю полоску, джинсовые шорты, розовые мокасины. При себе имела черный рюкзак.Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить Киевский райотдел полиции по телефонам:или любым иным доступным способом.