Внимание, разыскивается Анастасия Заблодская!Сотрудники Киевского районного отделения полиции устанавливают местонахождение 16-летней Анастасии Заблодской. 22 июля в 14:00 девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета средней длины, глаза голубые.
Была одета в футболку в бело-синюю полоску, джинсовые шорты, розовые мокасины. При себе имела черный рюкзак.
Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить Киевский райотдел полиции по телефонам: (057) 700-43-04, 063-21-54-684, 102 или любым иным доступным способом.