Во вторник вечером, 28 июля, в селе Циркуны Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.Установлено, что, когда карета скорой под управлением 60-летнего водителя двигалась в направлении села Липцы, местная жительницы попыталась перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.В результате столкновения 43-летняя потерпевшая погибла на месте происшествия.При этом отмечается, что машина медиков ехала с включенными проблесковыми маячками.