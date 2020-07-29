Внимание полицией разыскивается Екатерина Игнатова!Об этом сообщается на страничке полиции Харьковской области в Фейсбуке.
«Сотрудники Немышлянского отдела полиции устанавливают местонахождение Екатерины Игнатовой, 2002 года рождения.
Девушка 28 июля ушла из больницы, расположенной на Салтовском шоссе в Харькове, в которой находилась на лечении.
Приметы: рост 155 см, длинные черные волосы, пластина на зубах.
Была одета в белую футболку и черные брюки в белую полоску.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее в Немышлянский отдеа полиции по телефонам: 102, 93-50-40, +380956641561 или другим удобным для вас способом»,- сказано в сообщении.