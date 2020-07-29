В рамках бюджета участия в Харькове планируется реализовать проект «Eco City Space» - создать первое городское экологическое пространство.

Как сообщил 28 июля председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Дмитрий Давидьянц, «Eco City Space» будет состоять из общественной станции сортировки отходов, мастерской по переработке пластика и лекционной зоны.По его словам, команда Молодежного совета и общественная организация «Kharkiv Eco City», которая занимается непосредственной реализацией проекта, планируют сделать это место центром развития всех экологических инициатив города.- На общественную станцию сортировки отходов сможет прийти любой житель города, принести вторичное сырье, старую одежду, опасные отходы. На начальном этапе станция сможет обслуживать около 15 тыс. человек в месяц, а также развить систему раздельного сбора отходов на 200 учреждений и офисов. Со временем эти показатели будут увеличиваться, - отметил Дмитрий Давидьянц.В то же время в мастерской по переработке пластика будут наглядно демонстрировать, как из уже ненужного пластика можно сделать разнообразные изделия - от чехлов на телефоны до элементов декора. Также организаторы планируют проводить экскурсии и мастер-классы для школьников, привлекать архитекторов, дизайнеров и просто креативных людей для создания новых изделий.В лекционной зоне будут организованы тренинги и лекции на экологические темы: обращение с отходами, озеленение, обращение с животными, энергоэффективность и т. д.Городское экологическое пространство «Eco City Space» будет находиться в центре города (возле ст. м. «Центральный рынок»), а его открытие планируется в начале октября.