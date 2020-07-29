С 1 августа в Украине вступят в силу измененные правила карантина. Как именно будут работать ограничения, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

- Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны, - сказал министр.Так, в зеленой зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране - масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.- О массовых мероприятиях - не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства, - сказал Степанов.По новым правилам будет утруднено передвежение между зонами.- В красной зоне будет ограничено движение транспорта - городского, междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону. Мы сейчас делаем это на уровне территориально-административных единиц - это или город, или район, - отметил министр.Для определения зон есть несколько критериев.- Там четыре критерия, если один из этих критериев превышен пять дней подряд, только в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой зоне. Вся эта информация будет размещена на ресурсах Минздрава, будут соответственно госборды, где вы сможете посмотреть в разрезе каждой области, кто к какой зоне относится в зависимости от эпидситуации, - добавил Степанов.