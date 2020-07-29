Во время падения с высоты на ул.Культуры, 22-б в Харькове погиб 54-летний харьковчанин.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация, что мужчина упал на автомобиль возле дома, поступила 28 июля в 13.25.По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.Полицейские установили личность погибшего. По адресу его проживания в паспорте была обнаружена предсмертная записка. По словам родственников, мужчина неоднократно пытался покончить с собой.29 июля следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.