Об этом Булах написал на своей странице в Facebook.

Депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах сообщил, что будет принимать участия в грядущих местных выборах вместе с командой нардепа Юлии Светличной."Я собираюсь баллотироваться вместе с командой Юлии Светличной. На мой взгляд, это самая большая консолидирующая проукраинская сила в регионе, именно она должна собрать все здравые силы, несмотря на прошлые отношения и ситуации", - подчеркнул депутат.По словам Булаха, цель его участия в выборах - изменение ситуации в городе."Несмотря на то, что последние 5 лет мы все, с вами, очень сильно по ряду вопросов продвинулись вперед, но говорить о коренном изменении подходов все еще нельзя. Все закрыто, кулуарно, непрозрачно и заточено на интересы городского руководства и окружения."