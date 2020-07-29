Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры в интересах государства в лице Харьковской облгосадминистрации о возвращении земельного участка водного фонда площадью 110 га расположенного на территории Уплатновского сельсовета Близнюковского района.

Земельный участок не омел кадастрового номера и без внесения арендной платы использовался на условиях договора аренды земли. По окончанию договора аренды земельный участок не был возвращен, вследствие чего дальнейшее его использование для нужд общества и государства после 2017 года стало невозможным.«В соответствии со статьей 34 Закона Украины «Об аренде земли» в случае прекращения или расторжения договора аренды земли арендатор обязан вернуть арендодателю земельный участок на условиях, определенных договором »,- пояснили в пресс-службе суда.Суд пришел к выводу удовлетворить иск и вернуть земельный участок водного фонда общей площадью 110 га государству в лице Харьковской областной государственной администрации.