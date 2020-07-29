Врачи предупреждают, что ежедневный рацион оказывает первостепенное влияние на уровень общего холестерина в организме, об этом пишет издание Express. В его публикации врач-нутрициолог Мариса Мур рассказала об опасности частого употребления картофельного пюре.

По мнению эксперта, популярное блюдо способно стать «убийцей» сосудов и сердца при условии периодического появления в рационе человека.- Картофельное пюре обычно содержит большое количество масла, сливок, цельного молока, сметаны или сливочного сыра. Таким образом оно превращается в « жировую бомбу замедленного действия» для вашего организма, - предупредила врач.Специалист пояснила, что самые страстные любители пюре могут пострадать от увеличения массы холестериновых бляшек, оседающих на стенках артерий и забивающих их просвет. В результате сердце начинает работать гораздо более напряженно, чтобы прокачать кровь по сосудам и обеспечить кислородом все органы. Такая работа органа, сопряженная с постоянной нагрузкой, чревата развитием серьезных отклонений – последствиями данного процесса могут стать сердечный приступ и инсульт.- Если в вашем организме уже достаточного много «плохого» холестерина, определенные продукты и, в частности, столь популярное картофельное пюре, может усугубить ситуацию, угрожающую целостности сердца и сосудов. Любителям картофеля следует обратить внимание на запеченный продукт, к которому можно подать овощи и нежирную сметану, - поделилась советом британский специалист.