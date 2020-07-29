Об этом Черняк заявил на своей странице в Facebook.

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, известный своей волонтерской и антикоррупционной деятельностью, заявил о своем решении присоединиться к команде народного депутата Юлии Светличной и баллотироваться на должность мэра города.«Харьков сегодня нуждается в системных и существенных изменениях. Изменениях, которые сделают наш город лучше, а не «лудше». Современным, а не феодальным. Комфортным и безопасным, а не иллюзорно «успешным». Именно для того, чтобы сделать эти изменения реальными я иду на должность Харьковского городского головы. Иду вместе с командой Юлия Светличная, как наиболее мощной и системной проукраинской политической силой в нашем регионе. Силой, которая имеет как значительный управленческий опыт, так и видение развития города и области», - написал Черняк.