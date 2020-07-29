По состоянию на 29 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2 640 случаев заболевания коронавирусом (28 июля - 2 595 случаев).

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 5 261 подозрение на COVID-19, из которых 3 549 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 122 человека, из них 119 - жители Харькова. Также за это время 2 064 пациента выздоровели, 124 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 1 022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 1 650 человек умерли, 37 394 пациента выздоровели.