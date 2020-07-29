В Харьковской области увеличилось количество участков, на которых патрульные измеряют скорость автомобилей с помощью приборов TruCAM.

С 29 июля в список таких участков вошла трасса Р-46 Харьков-Ахтырка, 9-10 километр. Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.Таким образом, патрульные с радарами TruCAM следят за водителями на трех участках в Харьковской области - трассе М-03 Киев-Харьков-Должанский (400-452 километры), М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (8-30 километры) и Р-46 Харьков-Ахтырка (9-10 километры), а также на четырех участках в самом Харькове - по проспекту Гагарина, Московскому проспекту, Полтавскому Шляху и Белгородскому шоссе.В Украине с сегодняшнего дня появились 43 новых участка с TruCAM, еще пять расширили. Всего теперь насчитывается 255 участков и 116 радаров."Места определялись на основании проведенного анализа аварийности на аварийно-опасных участках автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причинам превышения скорости движения", - отметили в полиции.