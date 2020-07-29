Киевский райсуд Харькова оставил 38-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери, под стражей еще на два месяца.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.- Киевский райсуд Харькова 28 июля согласился с доводами стороны обвинения и оставил подозреваемую в убийстве дочери под стражей еще на два месяца - до 25 сентября, - отметил Чубенко.По его словам, это связано с тем, что судебно-психиатрическая экспертиза состояния арестованной еще не завершена.Напомним, ребенок был убит в пос.Подворки (Дергачевский р-н) в ночь на 30 апреля. В совершении преступления подозревается 38-летняя Татьяна Пьянова, которую утром обнаружили на Полтавском шляхе в Харькове голой и с пакетом в руках: там находилась отрезанная голова девочки. Женщина была арестована на два месяца.