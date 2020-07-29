Об этом написал политолог Антон Авксентьев на своей странице в Facebook.

Харьковский политолог Антон Авксентьев прокомментировал процессы, происходящие в Харькове и Харьковской области в преддверии грядущих местных выборов. В частности - присоединение харьковских антикоррупционеров Игоря Черняка и Дмитрия Булаха к команде Юлии Светличной."Месяца полтора назад я анализировал стартовый расклад по Харькову и прогнозировал, что именно под брендом Юлии Светличной начнется консолидация условно патриотического лагеря, при этом самой ей бороться за мэрство большого резона нет.Можно долго объяснять, почему именно так, а короткая версия такова, что это единственно возможный вариант консолидации – всё остальное в Харькове придавливается 85% антирейтингом всеукраинского вождя партии (аля ЕС, БЮТ) или выглядит стайкой однопроцентщиков без шансов на прохождение (не буду перечислять, но они в курсе). Короче, хоть «политический тяжеловес» - сомнительный комплимент для женщины, но только Светличная обладает достаточным ресурсом (начиная с собственной узнаваемости и баланса отношения – социология «Рейтинга» вам в помощь) для создания такой объединительной платформы.По моей информации, кампания будет яркой и динамичной, примерно как в 179-м округе, где результатом стал рекордный процент среди всех «мажоритарщиков» Украины", - подчеркнул Авксентьев.