23 января 2020 года на улице Академика Павлова автомобиль «Infiniti Q50» под управлением 35-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки наехал на пешехода. От полученных травм молодой человек скончался.

Как сообщает сайт Национальной полиции в Харьковской области, старший следователь отдела расследований преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Евгения Быстрая рассказала, что в тот же день водитель транспортного средства был задержан в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. На следующий день мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Органом предварительного расследования было вынесено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 25 января суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога и наложил арест на его автомобиль.В ходе расследования уголовного производства были выполнены все необходимые следственные и розыскные действия, получены результаты сложных экспертных исследований.23 июля обвинительный акт с приложениями направлен в Киевский районный суд города Харькова для рассмотрения по существу.