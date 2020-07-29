29 июля стало известно, что "безвизовые" поездки для украинцев остаются невозможными из-за введенных правительствами некоторых европейских стран карантинных ограничений.

Об этом напоминает посольство Украины в ФРГ на странице в Facebook."В соцсетях распространяется информация о перевозке украинских пассажиров частными перевозчиками через польскую границу при наличии исключительно биометрического паспорта - "по безвизу". В очередной раз напоминаем, что с учетом введенных в ЕС эпидемиологических ограничений сейчас граждане Украины временно не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью", - говорится в сообщении.В настоящее время право на въезд на территорию стран ЕС имеют граждане Украины - владельцы вида на жительство в странах ЕС или визы соответствующего типа с юридической силой вида на жительство."Польские пограничники тщательно проверяют документы на границе. Поэтому въехать только по биометрическим паспортам сейчас нереально, учитывая существующие ограничения. Однако реальны ситуации, когда эти перевозчики, которые не несут никакой ответственности за продажу билетов, несмотря на указанные ограничения, после принятия отрицательного решения на въезд польскими пограничниками оставляют наших граждан на границе", - пишет посольство.Граждан Украины просят внимательнее относиться ко всем сомнительным предложениям в соцсетях и не нарушать законодательство ЕС, потому что это повлечет неприятные последствия.Посольство напомнило, что в чрезвычайных ситуациях (лечение, уход за больными близкими, смерть близких), в случаях воссоединения семей, обучения, лечения от тяжелых, в первую очередь, онкологических заболеваний, сезонных работ предусмотрен, в виде исключения, въезд, в частности, в Германию, но исключительно при предъявлении соответствующих официальных документов.Руководство Украины и МИД Украины ведут переговоры с ЕС о снятии запрета на въезд для граждан Украины. Решение ЕС обусловлено актуальным состоянием эпидемиологической ситуации в странах Европейского Союза и в Украине. Когда количество новых заболеваний COVID-19 пойдет на спад (расчет идет по формулировке ВОЗ), ЕС пересмотрит свое решение.Согласно последним данным ресурса Worldometer, в мире подтверждены 16 689 533 случая заражения коронавирусом, в частности 657 502 летальных, выздоровели от болезни 10 275 291 человек.Ранее сообщалось, что украинцы могут ожидать открытия европейский границ не раньше осени, когда должен быть спад заболеваемости коронавирусом, заявила Ольга Стефанишин — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.