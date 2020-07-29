В Харьковской области проверили более 20 тысяч заведений, в четверти из них нашли нарушения.

С начала карантина в Харьковской области провели 20 160 проверок субъектов хозяйствования - пунктов внешнего независимого оценивания, детских садов, заведений общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственных рынков. В 26,4% (или 5 322) выявили нарушения, - сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.На прошлой неделе проверили 1343 заведения. Почти половина - 544 - не соблюдала карантинные требования."Для устранения выявленных нарушений выдано 588 предписаний и предложений, 52 ответственных лица привлечены к административной ответственности, проинформированы органы местной власти - 51, правоохранительные органы - 8", - отметили в Госпродпотребслужбе.Проверка не увидела на сотрудниках заведений защитных очков, в помещениях - контейнеров для сбора использованных масок. Нарушители игнорировали дезинфекцию контактных поверхностей каждые два часа, а посетители отказывались надевать маски.