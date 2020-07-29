В Центре общественного здоровья сообщили, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился и по состоянию на 29 июля составил 161,4 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает пресс-центр ЦОЗ."По состоянию на 29 июля, показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.Также в ЦОЗ призвали и дальше придерживаться рекомендаций, которые разработаны, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан.А именно речь идет о слоблюдении социальной дистанции и избежания контакта рук с глазами, ртом и носом."Перед прикосновением к корзинам или тележам обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем, как прикасаться к ним, помойте руки с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми", - сообщили в ЦОЗ.Кроме дезинфекции рук, граждан призывают избегать мест большого скопления людей."Соблюдайте правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки. Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу", - говорится в сообщении.