В Харькове полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю девушку. Как сообщили в полиции, девушку нашли у подруги. Никаких событий криминального характера с беглянкой не произошло.

Как сообщалось ранее, 16-летняя харьковчанка 22 июля ушла из дома и не вернулась. Ее родители обратились в полицию 28 июля. На поиски девушки были задействованы работники ювенальной превенции и отдела уголовного розыска Киевского отдела полиции. Девушку нашли у подруги, которая живет по улице Франковской. До этого она ночевала у друзей и в подъездах.Работники полиции выяснили, что причиной побега 16-летней девушки оказался конфликт с родителями. Сейчас подросток находится дома. В отношении матери девушки работники ювенальной превенции составили административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас ей грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.