ВНО в Украине поддерживают 67,4% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра Разумкова и Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, опубликованные 29 июля.На вопрос, поддерживают ли респонденты внешнее независимое оценивание как систему поступления в вузы, 67,4% ответили, что безусловно поддерживают или скорее поддерживают, 13,6% - безусловно не поддерживают или скорее не поддерживают, а 19% затруднились ответить на вопрос.В то же время на вопрос, согласны ли опрошенные с утверждением, что ВНО ставит всех в равные условия, 68,6% ответили, что согласны, 14,2% - не согласны, а 17,1% затруднились ответить на вопрос.Также на вопрос, согласны ли респонденты с утверждением, что ВНО уменьшило уровень коррупции при поступлении в вузы, 60,4% ответили, что согласны с этим, 18,8% - не согласны, а 20,8% затруднились ответить на вопрос.Отметим, то исследование было проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опрошены 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.