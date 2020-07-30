Новое исследование Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer показало, что люди, которые пессимистично относятся к будущему, подвергаются большему риску умереть раньше, чем те, кто не являются пессимистами.

Ученые также обнаружили, что оптимизм сам по себе не увеличивает продолжительность жизни. Ведущий исследователь, доктор Джон Уитфилд из группы генетической эпидемиологии QIMR Berghofer, сказал, что участники, которые набрали более высокий балл по пессимизму в вопроснике, скорее всего, умрут на два года раньше, чем те, у кого низкие оценки.- Мы обнаружили, что люди, которые были сильно пессимистичны в отношении будущего, чаще умирали раньше от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин смерти, но не от рака, - сказал доктор Уитфилд. - Оптимистические оценки, с другой стороны, не показали значимой связи со смертью, ни положительной, ни отрицательной. Менее 9% респондентов идентифицировали себя как сильно пессимистичных. Не было никаких существенных различий в оптимизме или пессимизме между мужчинами и женщинами.В среднем, уровень оптимизма или пессимизма увеличивался с возрастом.- Мы также обнаружили, что депрессия не объясняет связь между пессимизмом и смертностью,- отметил доктор Уитфилд.Ученые пришли к выводу, что понимание того, что наше здоровье в долгосрочной перспективе может зависеть от того, являемся ли стакан "наполовину полными или наполовину пустым", может быть подсказкой, которая нужна, чтобы попытаться изменить отношение к миру, и попытаться уменьшить негатив, даже в действительно сложных обстоятельствахРезультаты опубликованы на этой неделе в журнале Scientific Reports.