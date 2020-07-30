На 1 июня 2020 г. численность наемных работников в Харьковской области составила 620 тыс.чел., что на 6,8% меньше (на 45 тыс.чел.), чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом сообщили в ХОГА.Возросла численность застрахованных лиц - наемных работников, получающих заработную плату на уровне или меньше минимальной.Директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко сообщил, что в области около 20 тыс. субъектов предпринимательской деятельности подали заявки для участия в государственной программе по компенсации средств в период карантина представителям среднего и малого бизнеса на 124 млн грн, что является наибольшим показателем в Украине.