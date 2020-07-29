События В Чугуеве высадился вертолетный десант (видео) Вечерний Харьков 19:23 124 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «В Чугуеве высадился десант»,- сказано в сообщении канала. Читайте также В Циркунах «скорая» сбила местную жительницу (видео) В Харькове нашли пропавшую девочку Проверка на Харьковщине показала жуткую ситуацию с соблюдением карантинных требований БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Циркунах «скорая» сбила местную жительницу (видео) События 20:17 Лента новостей В Циркунах «скорая» сбила местную жительницу (видео) 20:17 В Чугуеве высадился вертолетный десант (видео) 19:23 В Харькове нашли пропавшую девочку 19:02 В ЦОЗ сообщили о резком росте показателя COVID-19 за месяц 18:44 Проверка на Харьковщине показала жуткую ситуацию с соблюдением карантинных требований 18:26 В Харькове появится очень необычный кинотеатр 18:04 Названо имя застреленного в «Мерседесе» на трассе Киев-Харьков (фото) 18:04