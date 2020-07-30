Общая сумма материального ущерба составила более миллиона гривен.Как сообщает пресс-службе ГУНПА, в ходе расследования полицейские установили, что в состав группировки входили девять человек, которые использовали несколько преступных схем.
"В частности, в течение 2017-2019 годов мошенники размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети Интернет аналогичные объявления предпринимателей. В дальнейшем злоумышленники предлагали потерпевшим сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и завладевали переведенными средствами. Также следователями установлено несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки", - прокомментировали в ведомстве.
В настоящее время следователи задокументировали 11 эпизодов преступлений.
29 июля харьковские правоохранители провели девять обысков на территории трех регионов Украины, во время которых изъяли полученные преступным путем денежные средства и другие ценности, записи "черной бухгалтерии", а также средства связи и другую технику.
Сейчас четверо членов группы задержаны детективами. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
После завершения комплекса необходимых следственно-розыскных мероприятий органом досудебного расследования также будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к преступной деятельности лиц.