Пожар произошел в Змиевском районе.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 29 июля в 15:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме в поселке Боровая."К месту происшествия было направлено отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных веранда, перекрытие и крыша жилого дома были охвачены пламенем. Площадь пожара составила около 60 кв.м.В 16:30 пожар был локализован, а в 21:20 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - прокомментировали в службе чрезвычайных ситуаций.