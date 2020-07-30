Правоохранители изъяли товаров на более чем 2 миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в Московском районе Харькова группа лиц наладила незаконное производство и оптовую продажу фальсифицированной продукции всемирно известных торговых марок.В ходе обысков правоохранители изъяли 2 тысячи единиц готовой продукции на сумму более 2 млн грн., а также 11 станков для изготовления одежды, 77 швейных машин, около 70 матриц с логотипами, 150 ведер с краской, 160 рулонов ткани, выкройки и фурнитуру, компьютерное оборудование, документы, черновые записи и 30 тысяч гривен наличными."Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, решается вопрос о сообщении о подозрении", - заявили в ведомстве.