Злоумышленник проник в дом женщины, нанес ей телесные повреждения и похитил ценные вещи с документами.

Как рассказали в пресс-службе полиции, о происшествии правоохранителям сообщили медики, которые приехали на вызов в поселке Свитанок.Прибыв на место происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в частный дом 81-летней бабушки, нанес ей телесные повреждения и завладел кошельком с документами и деньгами в сумме 300 гривен."Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ведомстве.На данный момент в полиции устанавливают личность злоумышленника и просят всех, у кого есть какая-либо информация о происшествии сообщить в Чугуевское отделение полиции по телефонам:(следователь),или другим удобным способом.