В ходе операции проверяли, как водители пропускают транспорт с проблесковыми маячками.

Уже через минуту после начала операции был выявлен первый нарушитель: находясь на перекрестке проспектов Независимости и Науки, делая поворот направо, водитель Toyota не предоставил преимущество "скорой". Патрульные остановили его и оштрафовали. Об этом сообщает АТН Аналогичные случаи произошли на Клочковской. В частности, штраф водителю BMW составил 510 грн. Всего за час рейда было выявлено три нарушителя.Как прокомментировал водитель "скорой" Эдуард Соколов, есть люди, которые понимают, что если едет "скорая", то нужно принять вправо. А есть водители недобросовестные. Много хамов на дорогах, вот они и нарушают правила.Аналогичные рейды на дорогах города патрульные будут проводить и в дальнейшем.