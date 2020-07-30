Министерства здравоохранения и образования определились с вариантами организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2020 года в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Украине и в мире.

Так, решено, что традиционный образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в «красной» зоне, сообщает Слово і діло , а на территории регионов с «оранжевым» уровнем опасности будет запрещено посещать учебные заведения в группах более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.— Подавляющее большинство соискателей образования 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина, — заявил министр образования Сергей Шкарлет.На данный момент остается открытым лишь вопрос об обязательном ношении масок детьми в классах.Остальные ограничения уже известны:- соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты (при определенных условиях);- отмена массовых мероприятий и экскурсий;- проведение собрания педколлективов в дистанционной форме;- предотвращение скопления большого количества людей;- разграничение потоков школьников в зависимости от их возраста;- проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе.Для младшей школы полностью дистанционная форма обучения признана неприемлемой.Лицам из группы риска (с хроническими или легочными заболеваниями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом и т. д.) рекомендуется перейти на экстернат или дистанционное обучение.В случае необходимости учебные заведения будут закрывать на карантин на 14 или 7 дней (окончательное решение еще не принято).Также на данный момент известно, что еженедельного тестирования педагогического коллектива на COVID-19, скорее всего, не будет.