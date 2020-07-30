Неверность - одна из самых распространенных причин распада гетеросексуальных пар. Ученые, которые изучили 160 различных культур, находят, что это работает во всем мире.

Статья опубликована в Journal of Relationships Research.Однако мужчины и женщины по-разному смотрят на разные виды неверности.Мужчины обычно относятся к физической измене - когда их партнер занимается сексом с другим человеком - более серьезно, чем женщины.Женщины считают эмоциональную неверность, когда их партнер устанавливает близкие отношения с другим человеком, более серьезной.Оба пола прощают одинаковоИсследовательская группа NTNU привлекла для исследования 92 пары. Независимо друг от друга они заполнили анкету, связанную с проблемами, описанными в гипотетических сценариях, где партнер был неверным по-разному.Один сценарий описывает, как партнер занимается сексом с другим человеком, но не влюбляется.В другом сценарии партнер влюбляется в другого человека, но не занимается сексом.Итак, насколько люди готовы простить своего партнера? Несмотря на то, что разные типы неверности по-разному воспринимаются, мужчины и женщины в равной степени готовы простить своего партнера. И новые результаты показывают, что степень прощения не связана с типом неверности.- Мы удивлены, что различия между полами не были больше. Механизмы, лежащие в основе прощения, более или менее идентичны между полами, - говорит профессор Лейф Эдвард Оттесен Кеннейр, факультет психологии NTNU.