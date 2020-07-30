Второй этап Кубка Украины по автоспорту прошел в Полтаве, в спорткомплексе «Лтава».

В нем приняли участие спортсмены из разных регионов страны. По итогам двух финальных состязаний первое место занял харьковчанин, представитель клуба «Лидер» Вячеслав Путятин, который опередил чемпиона Украины 2019 года, своего одноклубника Александра Дерюгу.Также гонщики «Лидера» завоевали все места с третьего по пятое. Бронзовым призером стал Никита Фурник, четвертое место занял Александр Дерюга, а пятое - Андрей Одиница. Кирилл Абсалямов занял 13-ю позицию. Первое место в классе «Пионер Н» среди семи пилотов завоевал гонщик «Лидера» Станислав Дьячина.Кроме того, на соревнованиях удачно дебютировал самый младший пилот команды Илья Гнатенко. Он выступил в классе машин «Комер-микро» и пришел к финишу шестым.Отметим, что следующий этап чемпионата Украины по автоспорту пройдет с 31 июля по 2 августа также в спорткомплексе «Лтава».