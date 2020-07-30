28 июля автомобиль скорой помощи сбил 43-летнюю женщину.

В Главном управлении Национальной полиции Харьковской области разыскивают свидетелей смертельной аварии, которая произошла 28 июля в поселке Циркуны, где около 21:40 в районе дома №1 по улице Соборной, автомобиль скорой помощи сбил 43-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. От полученных травм она скончалась."Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 в кабинет № 6 к следователю Катречко Денису Олеговичу или по телефону:", - сообщили в пресс-службе главка.