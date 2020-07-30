Минимальный балл для поступающих в университеты составляет 125 баллов, а для отдельных специальностей установлены иные минимальные конкурсные баллы.

Об этом сегодня сообщил глава директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.- Конкурсный балл при подаче заявления на бюджетное место должен составлять не менее 125 баллов. Если поступающий имеет менее 125 баллов, он может рассчитывать только на обучение за средства физических и юридических лиц на всех специальностях по уровню бакалавра, - сказал Шаров.Также, по его словам, для поступающих на специальности фармация, промышленная фармация минимальный балл, по инициативе Министерства здравоохранения, должен составлять не менее 130 баллов.На специальности отрасли знаний право, публичное управление, международные отношения минимальный конкурсный балл должен составлять не менее 140.На медицинские специальности минимальный конкурсный балл сертификатов с второго и третьего предметов ВНО должен составлять не менее 150 баллов. Это требование выдвигается и для сертификатов ВНО абитуриентов на контрактную форму обучения.Вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется с 1 августа.