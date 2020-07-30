Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам чиновника, Министерство здравоохранения Украины планирует в этом году ввести в работу экстренной медицинской помощи принцип экстерриториальности, который позволит бригадам "скорой" осуществлять выезды на ближайшие вызовы без привязки к области."Вопрос, который мы хотим завершить в этом году, - это введение принципа экстерриториальности. Что он означает? В случае, если машина скорой помощи находится рядом с другой областью, она сможет выезжать туда оказывать медицинскую помощь", - сказал Степанов.По словам министра, в настоящее время будет разработан алгоритм работы экстренной медицинской помощи по принципу экстерриториальности. Практически во всех автомобилях экстренной медицинской помощи установлены GPS навигаторы, которые позволят диспетчеру направлять на вызов ближайшую "карету" скорой без привязки к области."Эта система проработана уже во многих областях. И там, где она на полную заработала, мы видим существенное уменьшение времени проезда на соответствующий вызов ", - резюмировал глава Минздрава.