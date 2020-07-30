Ранее планировалось, что зоопарк закончат реконструировать к 2020 году, однако этого не произошло и, похоже, для завершения реконструкции понадобится еще немало времени.

Реконструкция зоопарка началась в 2016 году, его хотели сделать местом, где будет минимум барьеров и максимум пространства для наблюдения за животными. На территории зоопарка должны появиться тематические локации: "Тропа тигра", "Дикая Австралия", "Африканское сафари", "Африканская саванна", "Южная Америка", "Мир побережья", "Планета обезьян", "Королевство слонов", "Водный мир" (Океанариум), "Верблюды", "Жители гор", "Детский зоопарк", "Террариум" и "Аллигатор". А пока не территории Харьковского зоопарка — недостроенные здания и разрытая земля, соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.Напомним, стоимость реконструкции зоопарка уже перевалила за миллиард гривен. Полмиллиарда гривен дали на его реконструкцию в 2020 году, еще столько же потратили ранее. Общая стоимость реконструкции зоопарка составляет около двух миллиардов гривен.