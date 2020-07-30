Спикер парламента подписал скандальный закон об азартных играх, однако президент, скорее всего, наложит вето – в его нормах обнаружены противоречия.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр». Об этом сообщается на сайте парламента.Документ должен подписать президент Владимир Зеленский, после чего закон вступит в силу. Закон позволяет открывать на территории Украины казино, букмекерские канторы, в том числе в интернете, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн-покера.Ожидается, что законопроект будет ветирован президентом и возвращен в Верховную Раду на доработку. В документе обнаружены противоречия. Кроме того, в текст в последний момент были внесены несогласованные правки. В частности, в документе учтены две противоречащие друг другу поправки. В результате получилось, что формированием конкурсной комиссии по регулированию азартных игр будет заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.Также в финальный текст законопроекта была внесена норма, позволяющая открывать казино не только в пятизвездочных отелях, но и в четырехзвездочных.Кроме того, как мы уже писали ( «ВХ» №78 от 17.07.2020 г. ), в проекте закона существует множество спорных моментов. В некоторых пунктах нечетко определены критерии, что вызывает недоумение у экспертов. Также есть вопросы к формированию уставного капитала игорных заведений.