Молодежный центр планируют открыть осенью на ул. Плиточной в Индустриальном районе.Как сообщается на сайте Харьковского горсовета, в здании, где разместится новый центр, уже реконструировали фасад и выполнили внутреннюю отделку.
В новом молодежном пространстве будет несколько зон:
- волонтерский хаб для привлечения харьковчан к общественной деятельности;
- «Urban Art Space» - первая площадка для создания качественных имиджевых проектов города;
- лекториум-хаб – образовательное инклюзивное пространство для проведения тренингов;
- хаб-лаборатория для реализации «первых» научных инициатив для школьников;
- «International Space Hub» для изучения иностранных языков.
Напомним, что в 2019 году в Харькове при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ» открыли Городской центр поддержки молодежных инициатив «ХАБ 6/9». Это первый центр подобного формата, и расположен он в Госпроме (6-й подъезд, 9-й этаж).