Молодежный центр планируют открыть осенью на ул. Плиточной в Индустриальном районе.

Как сообщается на сайте Харьковского горсовета, в здании, где разместится новый центр, уже реконструировали фасад и выполнили внутреннюю отделку.В новом молодежном пространстве будет несколько зон:- волонтерский хаб для привлечения харьковчан к общественной деятельности;- «Urban Art Space» - первая площадка для создания качественных имиджевых проектов города;- лекториум-хаб – образовательное инклюзивное пространство для проведения тренингов;- хаб-лаборатория для реализации «первых» научных инициатив для школьников;- «International Space Hub» для изучения иностранных языков.Напомним, что в 2019 году в Харькове при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ» открыли Городской центр поддержки молодежных инициатив «ХАБ 6/9». Это первый центр подобного формата, и расположен он в Госпроме (6-й подъезд, 9-й этаж).