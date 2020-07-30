В июне средняя номинальная заработная плата Харьковской области по сравнению с маем выросла на 11,9%. Однако Харьковщина занимает лишь 16-е место в Украине по уровню заработной платы.

По сравнению с июнем 2019 года средняя заработная плата в Харьковской области в июне 2020 выросла на 7,8%, однако она на 13,1% ниже среднего уровня по стране, сообщили в Государственной службе статистики.По данным ведомства, в июне 2020 года средняя зарплата на Харьковщине составила 10 063 гривны. Харьковская область по уровню зарплат занимает 16-е место.В Госстате отметили, что по состоянию на 1 июля задолженность по выплате заработной платы в Харьковской области составляла 468,4 млн грн и в июне по сравнению с маем выросла на 2,1%. При этом с начала года задолженность по зарплатам увеличилась на 27,7%. Из общей суммы задолженности 185,6 млн грн приходится на экономически активные предприятия.При этом, по информации Госстата, по состоянию на 1 июля в стране было официально зарегистрировано 518 тысяч безработных. Половина из них имеют высшее образование, 33% окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – общеобразовательную школу. Анализ показал, что женщины составляют 58% безработных, мужчины – 42%. Что касается возраста, то 31% безработных – молодежь до 35 лет, 29% – граждане от 35 до 44 лет, 40% – старше 45 лет.