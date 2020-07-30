В 2021 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует отремонтировать 7 000 километров автодорог государственного назначения.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на слова главы Укравтодора Александра Кубракова."На следующий год по дорогам государственного значения мы планируем достигнуть отметки в 7 000 км, а за 3-4 года полностью их обновить", - сказал он, уточнив, что планы агентства во многом будут зависеть от экономической ситуации.Также, по словам Кубракова, Укравтодор планирует продолжить программу обновления мостов, бюджет которой на следующие пять лет - 28,7 млрд грн.В 2020 году в рамках этой программы агентство обещает обновить, ввести в эксплуатацию и в отдельных случаях построит с нуля 100 мостов.