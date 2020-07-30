Это уже третий случай этого заболевания в текущем году на Харьковщине.

В ходе расследования установлено, что две женщины, 1990 и 1976 года 24 июля употребляли вяленую рыбу, купленную в одном из магазинов Харькова.Первые симптомы заболевания (головная боль, слабость) появились у одной из женщин через сутки. В течение двух дней она пыталась лечиться самостоятельно, но ее состояние не улучшалось. В конце концов пострадавшая обратилась к врачам и ее доставили в областную больницу. 28 июля госпитализировали и вторую женщину с диагнозом «ботулизм» (на 4 сутки после употребления рыбы).Состояние женщин оценивается как средней степени тяжести. Специалисты проверяют магазин, где продавали опасную рыбу.