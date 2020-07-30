Водитель транспортного средства чудом не совершил непоправимое, вовремя заметив неадекватную девушку.Соответствующее видео очевидцы инцидента опубликовали в Telegram-канале Харьков 1654.
По словам водителя экскаватора, забравшись под трактор, девушка кричала: "Спасите! Убивают!".
В сети предположили, что девушка - наркозависимая, сбежавшая из реабилитационного центра.
Увидев людей, растрепанная девушка вылезла из-под трактора и спряталась в доме рядом.
"Это видео доказывает необходимость хоть какой-то реабилитационной программы для наркозависимых на государственном уровне", - прокомментировали инцидент в сети.